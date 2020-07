​Sfonda il parapetto, precipita dal ponte con l'auto e muore a 29 anni

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Luglio 2020, 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIBIANA - Lafatta chissà quante volte e poi all'improvviso la perdita di controllo della sua Golf e il volo dal ponte di Cibiana per 35 metri. Non ha avuto scampo ilche ieri sera ha sfondato i parapetti del manufatto ed è finito fuori strada sulla provinciale 347, ora nuova strada statale 347. Erano circa le 21 quando è scattato l'allarme. Ma quando i soccorritori sono scesi di sotto tutte le speranze di trovarlo ancora in vita sono terminate. Sul posto i vigili del fuoco, il soccorso alpino, i carabinieri della Compagnia di Cortina e anche personale di Veneto Strade.L'ALLARME«Attorno alle 21 -spiegava ieri sera in una nota il Cnsas - la Centrale del 118 è stata allertata da un passante che, imbattutosi nel guardrail sfondato all'altezza del ponte di Cibiana, si è affacciato e ha visto un'auto rovesciata nel greto del Boite, 35 metri più in basso. Sul posto l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, con un verricello di 60 metri, ha sbarcato medico e tecnico di elisoccorso, che hanno solamente potuto constatare il decesso dell'uomo alla guida. Di concerto con i Vigili del fuoco, il Soccorso alpino di Pieve di Cadore sta provvedendo al recupero della salma. Sul posto anche i carabinieri di Pieve di Cadore».LA TRAGEDIAI soccorritori hanno recuperato il giovane dalla sua Golf con manovre di calata speleo alpino fluviali. Immediatamente sono arrivati sul luogo dell'incidente anche i sindaci di Valle di Cadore, Marianna Hofer, e di Cibiana, Mattia Gosetti. La strada infatti collega Venas di Valle di Cadore a Cibiana e proprio quel tragitto stava percorrendo il 29enne automobilista: scendeva da Venas verso casa, ovvero Cibiana. Dopo poco il primo cittadino di Cibiana ha appreso che la tragedia riguardava, purtroppo, il suo comune. La vita di un giovane concittadino spezzata in pochi secondi.IL PRECEDENTELa dinamica è in fase di accertamento da parte dei carabinieri, ma sembra un tragico copione che si ripete. Un volo simile dal ponte di una provinciale avvenne nel 2014 a Lamosano in Alpago dove perse la vita anche in quel caso un 29enne.