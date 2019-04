Ciao Darwin, aperta l’inchiesta: sotto sequestro i rulli del gioco​

«Io la settimana prima ero andato come concorrente di riserva alla registrazione della puntata 'Juve contro tuttì e non dicevano che il gioco era pericoloso», ha riferito il cugino del 54enne ferito.

Le condizioni del 54enne romano

Il comunicato di Canale 5 e della produzione del programma sull'incidente è arrivato troppo tardi e bastava esprimere vicinanza alla famiglia». Lo afferma all'cugino del 54enne concorrente del programma in onda sulla rete di Mediaset che rischia di rimanere paralizzato dopo la caduta sui rulli del Genodrome durante la registrazione di una puntata, spiegando che non gli è proprio piaciuto il passaggio in cui si sottolinea che è stata attivata la polizza assicurativa: «Da cugino mi sembra una presa in giro».