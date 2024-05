Christian Rovida, vigile 22enne ucciso per sbaglio dalla fidanzata: «Non pensavo che la pistola fosse carica»

di Redazione web

Un sorta di gioco finito in tragedia. Christian Rovida, 22 anni, agente della polizia locale di Mortara (Pavia), è morto per un colpo partito accidentalmente dalla sua pistola d'ordinanza, una Glock 22 calibro 40, che era nelle mani della sua fidanzata, 19 anni. Un dramma che si è consumato ieri pomeriggio a Gropello Cairoli (Pavia), in Lomellina, nella villetta dei genitori del vigile. Inutile, purtroppo, l'intervento immediato degli operatori del 118 e il trasporto in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia: il cuore di Christian si è fermato in sala operatoria, mentre era in corso l'intervento chirurgico nel disperato tentativo di salvarlo.

Fidanzata indagata per omicidio colposo

La sua fidanzata, interrogata a lungo ieri sera dai carabinieri, è indagata per omicidio colposo. Non sembrano esserci dubbi sul fatto che si sia trattato di una tragica fatalità. La ragazza, sconvolta per quanto successo e affiancata dal suo avvocato, ha spiegato anche al sostituto procuratore Chiara Giuiusa di non aver saputo che la pistola era carica. Christian e la fidanzata erano in una stanza al piano superiore dell'abitazione. Il giovane agente, che venerdì pomeriggio era fuori servizio, ha mostrato alla ragazza come si impugna una pistola e come si toglie il caricatore. Quando la 19enne ha avuto la pistola tra le sue mani era convinta che fosse scarica. Il colpo è partito accidentalmente ed ha raggiunto il fidanzato all'altezza del petto. Le urla e il pianto disperato della ragazza hanno richiamato i genitori del vigile, che in quel momento erano al piano terra della villetta. L'allarme è scattato subito, ma non c'è stata nulla da fare.

Il dolore dei colleghi della polizia locale di Mortara

La notizia della morte di Christian Rovida, con la tragica fatalità che l'ha provocata, ha profondamente addolorato i suoi colleghi della polizia locale di Mortara.

