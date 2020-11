Christian De Sica: «Il Covid ha colpito anche me, scordiamoci le feste dei cinepanettoni»

Anche Christian De Sica è stato colpito dal coronavirus e chiede agli italiani di non sottovalutare l'infezione. «Il maledetto Covid-19 ha colpito anche me. Ringraziando Dio me la sono cavata con una febbriciattola e debolezza diffusa, ho potuto curarmi in casa e da quattro giorni sono tornato negativo al tampone», ha rivelato a Il Messaggero. La malattia fortunatamente è alle sue spalle, da qui la voglia di infondere ottimismo a tutto il Paese. Il Natale, tuttavia, sarà molto diverso.

Leggi anche > Lory Del Santo svela il segreto sul figlio Loren a Domenica Live: «Ecco chi è il padre....»

«Io sono alle soglie dei 70, ho sconfitto il Covid e ho una grande fiducia nel futuro. Voglio morire giocando con un trenino... In situazioni come questa bisogna avere un atteggiamento positivo. E io per fortuna ora sto bene. Ma ricordo a tutti che il virus è una bruttissima bestia da cui bisogna difendersi», spiega l'attore. De Sica dice di avere fiducia nel senso di responsabilità degli italiani, che alla fine rispetteranno le restrizioni: «Noi italiani siamo a volte insofferenti delle regole ma non cretini».

Sarà un Natale molto diverso con il prossimo cinepanettone in uscita in streaming. «Scordiamoci le feste dei cinepanettoni, almeno dimagriremo». Il film "Natale su Marte" vedrà il ritorno della coppia formata con Massimo Boldi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Novembre 2020, 09:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA