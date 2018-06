Sabato 2 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Sua madre è morta, anzi no». Non era uno scherzo macabro, ma un errore ancora più macabro, ed è avvenuto a Firenze, all’ospedale di Careggi, dopo un grottesco scambio di letto ha mandato prima nello sconforto e poi nella rabbia una intera famiglia.A raccontare quanto è accaduto, al Corriere Fiorentino, è il figlio della donna, un’anziana di 78 anni: mercoledì ha portato sua madre in ospedale dopo un malore. Dopo i primi esami, viene ricoverata nel reparto di medicina, per un approfondimento di diagnosi: giovedì a ora di pranzo torna a trovarla e la donna gli dice che è stanca, vuole riposare e gli consiglia di non tornare la sera.Ieri, venerdì mattina, un messaggio in segreteria: «Un medico mi avvisava che, dopo che la guardia medica era passata in camera durante la notte e andava tutto bene, al controllo delle 7.30 del mattino l’avevano trovata morta nel letto», racconta. Richiamato, il medico conferma e gli fa una serie di domande sulla sepoltura.La famiglia è a pezzi, il figlio è rammaricato anche per non averla vista la sera prima. Le nipotine scoppiano in lacrime, la famiglia è nello sconforto e partono già le prime telefonate per avvisare i parenti. Ma dopo mezz’ora, arriva un’altra telefonata: «Il medico di guardia mi chiama per avvisarmi che c’era stato un errore, uno scambio del numero di letto: era morta una donna ricoverata accanto a mia mamma».Le scuse del medico, doverose, non riparano però i momenti terribili vissuti dalla famiglia: con un lieto fine, certo, ma un errore di superficialità clamoroso. Anche la primaria del reparto lo chiama per scusarsi del fatto increscioso, specificando di come si trattasse del primo caso in 40 anni. Alla donna, i familiari non hanno detto niente: ma chissà che la nonnina non abbia sospettato qualcosa, quando i familiari sono corsi in ospedale ad abbracciarla con un affetto ancora più grande rispetto al solito.