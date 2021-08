Choc anafilattico per aver mangiato crostacei: ragazzo di 19 anni morto dopo una settimana di agonia

Le speranze si sono spente dopo una settimana di ricovero per il giovanissimo Lorenzo Maio: il 19enne di Cuorgnè, nel torinese, è morto in seguito a uno choc anafilattico. Il ragazzo, che lavorava come cameriere, aveva ingerito durante un servizio di catering un crostaceo al quale era allergico. A nulla è servito sputarlo subito: soccorso dai colleghi, il 19enne è stato trasportato prima all'ospedale di Ciriè e poi nel reparto di terapia intensiva del Giovanni Bosco di Torino in condizioni critiche. Nella notte tra giovedì e venerdì le condizioni si sono aggravate fino al decesso. I funerali si terranno martedì prossimo nella chiesa parrocchiale di Cuorgnè.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Agosto 2021, 22:21

