Choc al Cardarelli di Napoli dove un paziente ricoverato per covid è stato trovato morto in un bagno dell'ospedale. E a pochi minuti dal decesso ha iniziato a circolare in rete un video che mostra il corpo dell'uomo, girato approfittando dell'allontanamento dei soccorritori andati a prendere una lettiga sulla quale adagiarlo.

Un video che è diventato virale e ha fatto gridare allo scandalo anche il ministro degli esteri Di Maio che su Facebook ha dichiarato: «Sono immagini scioccanti, la vita e il diritto alla salute di ogni singolo cittadino sono delle priorità che vanno tutelate sopra ogni cosa. Se non riescono a farlo gli enti territoriali, lo deve fare lo Stato.

Ho tenuto il silenzio fino ad ora per rispetto di tutte le istituzioni coinvolte. Ma ora bisogna intervenire immediatamente e bisogna farlo soprattutto al Sud, che rischia di implodere. Io credo che il nostro Governo non debba perdere tempo e debba rispondere come ha sempre fatto».

La direzione dell'ospedale napoletano parla di strumentalizzazioni: «È deprecabile - dice il direttore generale del nosocomio Giuseppe Longo - che eventi simili siano oggetto di strumentalizzazioni tese a costruire terribili e pericolose suggestioni nell'opinione pubblica». Proprio per questo, e per «il rispetto dovuto alla sofferenza della famiglia», la direzione strategica del Cardarelli ha avviato un'indagine interna tesa ad accertare chi e in che modo abbia girato e diffuso il video.

