«Chiuso per tramonto incombente»: il romantico cartello esposto dal libraio in riva al mare

Mercoledì 17 Luglio 2019, 14:42

È successo ad, in. «Chiuso per(torno subito)»: il romantico libraio ha così giustificato poeticamente la chiusura temporanea della propria attività. Un avviso per i clienti, come a dire: «scusate, c’è qualcosa di più importante».Il libraio si chiamae gestisce la, a due passi dalla spiaggia. «Mi piace godermi lo spettacolo» - dice al Corriere della Sera - “ci si lascia travolgere troppo spesso dalla frenesia di tutti i giorni”. La vera bellezza è tutta qui, in un tramonto, da condividere sui social magari e poi tornare a lavorare.Roba d'altri tempi ma che sembrerebbe essere una bella abitudine per il libraio campano, come si può notare dalle numerose foto postate sul suo profilo Facebook.