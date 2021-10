Resta chiuso fuori casa e chiama i vigili del fuoco: 18enne arrestato, aveva 2 kg di marijuana

Giovedì sera era rimasto chiuso fuori casa ed è stato costretto a chiamare i vigili del fuoco. Ma i suoi atteggiamenti strani hanno insospettito i vigili del fuoco che hanno subito avvertito la polizia. Una volta sul posto gli agenti hanno avvertito un forte odore di marijuana proveniente dallo zaino del ragazzo e dall'interno dell'abitazione.

Il giovane, un operaio incensurato, è stato perquisito e all'interno dello zaino sono state trovate delle foglie essiccate di marijuana che hanno subito confermato i sospetti. Ma non solo. A quel punto gli agenti hanno continuato la perquisizione in casa e hanno scoperto un piccolo laboratorio di marijuana: un chilo e 800 grammi di stupefacenti nascosti in diversi angoli. Poi sono state trovate anche delle foglie lasciate a essiccare su uno stendino e una pianta alta un metro all'interno di un vaso. Le analisi chimiche effettuate dalla Scientifica hanno confermato, poi, la natura della sostanza stupefacente e quindi il ragazzo è finito agli arresti domiciliari.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Ottobre 2021, 19:33

