Resta chiuso nel bagno di un bar, gli amici sfondano la porta ma lo colpiscono in pieno

Pomeriggio con l'imprevisto che finisce al pronto soccorso. Un ragazzo di 22 anni intorno alle 18,30 è rimasto chiuso dentro il bagno di un bar del quartiere Adriaticon di Ancona - nella parte alta oltre il Monumento ai Caduti - con gli amici visto che la porta non si apriva nonostante i ripetuti tentativi hanno deciso di sfondare la porta. Ma il giovane in quel momento era proprio dietro la porta, il colpo è stato piuttosto forte e gli ha provocato un trauma facciale con la Croce Gialla che ha portato il ragazzo al pronto soccorso di Torrette per le medicazioni. Ultimo aggiornamento: 6 Aprile, 08:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA