Resta chiusa nell'ascensore della scuola e si sente male: studentessa salvata dai vigili del fuoco

Brutto spavento per una studentessa rimasta chiusa nell'ascensore bloccato della scuola. È accaduto all'Iss don Tonino Bello in via Apulia a Tricase in Puglia intorno alle ore 14 di oggi. L'ascensore ha avuto un guasto e si è fermato con le porte serrate e dentro l'alunna. La ragazza vistasi bloccata nello spazio ridotto si è sentita male non prima però di aver chiamato aiuto.



Immediato l'intervento della dirigente scolastica che ha allettato il 118 e i vigili del fuoco. Giunti sul posto, i vigili sono riusciti ad aprire le porte e permettere alla ragazza di uscire mentre i sanitari del 118 si prendevano cura di lei. Il tutto per fortuna si è risolto solo con un brutto spavento per la giovane.