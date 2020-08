Chiusa per 5 giorni la discoteca Byblos, sulla Riviera Romagnola: «Assembramenti senza mascherina»

I carabinieri di Misano, dopo l'ennesima richiesta d'intervento pervenuta durante la notte, hanno effettuato un servizio di controllo riscontrando la totale inottemperanza delle normative preventive in materia anti-Covid. Pertanto, dopo le contestazioni di rito, questa mattina i militari dell'Arma hanno provveduto alla notifica del verbale con sanzione pecuniaria e applicazione della misura accessoria della chiusura per 5 giorni a partire da oggi. Il Byblos è la seconda discoteca di Misano Adriatica chiusa dai carabinieri per assembramenti, il 3 agosto scorso era stata chiusa sempre per 5 giorni la Villa delle Rose.

La discoteca, uno dei locali storici del divertimento dellaa Misano Adriatico, nel riminese, è stato chiuso per cinque giorni dai carabinieri, a partire da stasera. Il motivo è il mancato rispetto delle norme anti-Covid: assembramenti, nessun distanziamento di un metro o utilizzo dei dispositivi di sicurezza come le mascherine. Ieri sera sono scattati i controlli e la chiusura.