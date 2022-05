Chioggia, uomo muore travolto da una palma crollata in uno stabilimento balneare

CHIOGGIA - Incidente mortale questa mattina intorno alle 7 a Sottomarina di Chioggia, allo stabilimento Stella Maris (ex Europa): il titolare è stato travolto da una palma crollatagli addosso ed è morto. Avrebbe compiuto 53 anni ad agosto.

Chi è la vittima

La vittima è Gianluca Fasolin, titolare dello stabilimento e noto imprenditore di Chioggia, proprietario con i fratelli anche del locale Pepe Nero, ex titolare di un hotel a Cortina. Si tratta di una delle famiglie di imprenditori più note della città.

Tragedia allo Stella Maris: cosa è successo

Oggi, domenica 29 maggio 2022, Fasolin era andato con un operaio allo stabilimento per cercare di raddrizzare una palma piegata dal forte vento, improvvisamente è stato travolto dall'albero, crollato a terra, purtroppo è morto. Nonostante i soccorsi non c'è stato nulla da fare. Sul posto polizia e Suem. Sotto choc i colleghi. L'impianto balneare sul Lungomare Adriatico è stato ristrutturato da poco sulla stessa area dove sorgeva l'Idrofollie. Indagini in corso.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Maggio 2022, 12:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA