Houseboat sbatte contro un ostacolo, falla, barca semi affondata, coppia salvata

I vigili del fuoco sono intervenuti in Canale di Valle a Chioggia, vicino a Venezia, per un’imbarcazione semi affondata a causa di una falla. L’houseboat dopo aver urtato contro un ostacolo ha iniziato a imbarcare acqua a poppa dell’imbarcazione. I pompieri arrivati da Chioggia con un’autopompa lagunare, hanno messo in salvo la coppia e utilizzato le pompe hanno iniziato a prosciugare l’acqua evitando del tutto l'affondamento fino all’intervento dei tecnici dell'imbarcazione. Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Agosto 2020, 22:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA