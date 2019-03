Sfilata di moda in chiesa e matrimonio simulato con finto prete: scoppia lo scandalo

Scandalo in chiesa nel corso della rassegna "Sposarsi a Venezia... con noi", c'è stata una sfilata di abiti da sposa nella chiesa consacrata dell'Ospedaletto (Santa Maria dei derelitti) vicino all'ospedale Civile di Venezia.

La cosa ha irritato molto l'Ire (istituto di assistenza agli anziani, proprietaria del luogo sacro) perché non erano stati informati della cosa dagli organizzatori, i quali avrebbero dovuto chiedere autorizzazione alla Curia per un utilizzo simile della chiesa. Alla sfilata c'era tanto di prete finto che ha simulato un matrimonio e, come si vede nelle foto, anche un rinfresco. Irritazione anche dal Patriarcato.

