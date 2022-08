Chiede di essere pagata: «Dove sono i miei soldi?». E il datore di lavoro la picchia a calci e pugni VIDEO CHOC

Si è presentata dal suo datore di lavoro, chiedendo di essere pagata. Ma è stata aggredita, in una escalation di violenza, con calci e pugni. Il tutto, in diretta sui social.

La denuncia social

L'episodio è stato denunciato da una pagina Facebook, 'Il pagamento? Poi vediamo - Osservatorio sullo sfruttamento in Calabria'. Nel post si vede il video della diretta fatta dalla giovane donna, originaria dell'Africa, che si era presentata nella struttura balneare dove lavora, chiedendo al datore di lavoro: «Dove sono i miei soldi? Io da qui non me ne vado». Secondo quanto riportato dalla pagina Facebook, l'episodio sarebbe avvenuto a Soverato Marina (Catanzaro).

L'aggressione

«Non ti preoccupare, ci sono gli avvocati e adesso arrivano i carabinieri. Questa è casa mia», la replica del datore di lavoro. Che poi, quando scopre che la ragazza sta riprendendo tutto in una diretta social, diventa sempre più aggressivo, fino a prenderla a calci e pugni, tentando anche di distruggere il cellulare.

Chi è la vittima

La vittima dell'aggressione si chiama Beauty ed è una giovane donna straniera, mamma di una bambina di quattro anni. Dopo l'aggressione, la donna non aveva sporto denuncia, ma poi si era presentata al pronto soccorso per farsi medicare. È stata poi dimessa e ora sta bene. Lo denuncia sempre l'associazione calabrese che denuncia soprusi sul lavoro, che si è offerta di fornire assistenza legale e sindacale alla donna. «Il locale non è nuovo a cose di questo tipo, anche l'anno scorso ha avuto gli stessi atteggiamenti con il figlio della signora del video - aggiunge l'associazione - La ragazza ha già un avvocato, gli abbiamo offerto assistenza sindacale per recuperare immediatamente le spettanze (poi l'iter penale per l'aggressione segue un altra procedura)».

Le reazioni

Mentre i carabinieri stanno indagando sull'accaduto, non si sono fatte attendere le reazioni di condanna della politica, specialmente quella locale. Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, ha scritto su Twitter: «Dalla bellissima Soverato arriva una brutta storia. Il lavoro - che non deve in alcun modo somigliare alla schiavitù - si paga, sempre. E deve essere regolare: il nero o il fuori busta sono contro la legge. Solidarietà a Beauty. Gli inquirenti facciano piena luce su quanto accaduto».

Anche Ernesto Magorno, senatore e coordinatore regionale di Italia Viva, ha condannato l'aggressione: «Chiede di essere pagata per il suo lavoro e viene aggredita. Enorme dispiacere per quanto successo a #Soverato. Ogni atto di violenza è da condannare fermamente, sia fatta piena luce su quanto accaduto».

«A Soverato ennesima scena di razzismo, ennesima violenza su una donna, ennesimo mancato rispetto di una lavoratrice» - ha scritto sui social Caterina Bini, senatrice del Pd e sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento - «Condanno fermamente quanto avvenuto e invio a Beauty, la giovane ragazza nigeriana aggredita e alla sua famiglia un abbraccio di solidarietà e vicinanza».

