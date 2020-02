Sabato 1 Febbraio 2020, 20:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sera prima del funerale del proprio figlio Davide, al quale dovevano partecipare anche alcuni disabili in carrozzella, i familiari sono stati costretti a cercare un'altraperché il prete di San Basilio, don Luciano Fricano, prima si sarebbe rifiutato di spostare di un'ora le esequie per impegni personali e poi di lasciare le chiavi al sagrestano dal momento che un altro parroco si era offerto di sostituirlo nella celebrazione, venendo incontro alla famiglia distrutta dal dolore. A raccontare all'Ansa la vicenda sono i familiari del ragazzo di 33 anni morto lo scorso 23 gennaio per un malore improvviso e che da 3 anni era costretto a stare sulla sedia a rotelle per un incidente stradale.La scelta della chiesa di San Basilio, in via Paruta aera stata fatta perché non avendo barriere architettoniche avrebbe permesso agli amici di Davide, molti in sedia a rotelle e aderenti a un'associazione, di partecipare al funerale dell'amico. Il parroco, riferiscono i familiari, aveva dato disponibilità a celebrare la messa tra le 9.15 e le 9.30, opponendosi alla richiesta di poterla posticipare di un'ora per consentire ad alcuni amici e parenti, che vivono a Villafranca Sicula (Ag), di arrivare in tempo a Palermo.«A quel punto abbiamo chiesto alla comunità agostiniana se poteva aiutarci e un parroco aveva dato la propria disponibilità a celebrare a San Basilio le esequie - racconta un'amica di famiglia - ma il prete non ha voluto sentir ragioni sull'orario. Ed è stato irremovibile anche quando il sagrestano lo ha chiamato dicendogli che poteva lasciargli le chiavi e si sarebbe occupato poi lui di chiudere la chiesa alla fine del funerale. In piena notte così parenti e amici sono stati costretti a contattare tutte le persone comunicando lo spostamento del funerale in un'altra chiesa». Le esequie sono state poi celebrate a Baida.