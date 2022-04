Napoli: rissa al campo di calcio, 12enne in ospedale con una chiave infilzata in testa FOTO

Era uscito di casa per andare a giocare una partita a pallone, ma si è ritrovato in ospedale con una chiave conficcata in testa: è successo a Napoli. La foto choc pubblicata da Il Mattino di Napoli lascia senza parole. L'incredibile episodio sarebbe avvenuto nel Rione Traiano nel capoluogo campano.

In un articolo a firma di Melina Chiapparino si spiega come l’episodio di violenza di cui è rimasto vittima un dodicenne napoletano si è consumato sul campetto del parco pubblico «Salvatore Costantino» nel cuore del Rione Traiano dove, mercoledì pomeriggio, un litigio tra ragazzini si è trasformato in tragedia.

Nella spaventosa lite una chiave è penetrata nella nuca di un 12enne, bloccandosi nel tessuto del cervello: è arrivato così un ragazzo in ospedale a Napoli, tra i quartieri di Rione Traiano e Pianura, portato nel primo pomeriggio all'ospedale pediatrico Santobono.

Il giovane è stato subito visitato ed operato, con i chirurghi che hanno estratto la chiave dalla sua testa, salvandolo dal pericolo di vita. E' ora monitorato nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Napoli.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Aprile 2022, 16:42

