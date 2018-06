Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

CHIARAVALLE - Dramma in strada a Chiaravalle, dove un padre ha sparato un colpo di fucile al figlio che era in macchina. La sparatoria è avvenuta in viale Marconi. Sono intervenute le ambulanze inviate dal 118 e una pattuglia dei carabinieri. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato portato all'ospedale di Jesi nelle Marche. Le sue condizioni non sembrano essere gravi.