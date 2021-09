Chiara Ugolini uccisa a 27 anni, si è impiccato in carcere Impellizzeri: il 38enne accusato dell'omicidio

Si è impiccato in carcere a Verona, nelle prime ore di oggi, Emanuele Impellizzeri, 38 anni, arrestato con l'accusa di avere ucciso il 5 settembre scorso Chiara Ugolini, 27 anni, nell'appartamento che la ragazza condivideva con il compagno a Calmasino di Bardolino (Verona). Lo riferisce il segretario nazionale della Uilpa Polizia Penitenziaria, Gennarino De Fazio. La scoperta del suicidio risale alle ore 5.30. Proprio oggi Impellizzeri sarebbe dovuto essere sottoposto a interrogatorio.

Chiara Ugolini, la 27enne potrebbe essere stata uccisa dalla candeggina: «Ha tentato in ogni modo di difendersi»

La notizia del suicidio di Impellizzeri è stata confermata dall'avvocato d'ufficio dell'uomo, Mattia Guidato. Impellizzeri, di origini catanesi e vicino di casa di Chiara Ugolini, era stato arrestato il 6 settembre lungo l'autostrada del Sole nei pressi di Firenze, dopo essere fuggito da Calmasino in sella alla propria motocicletta. Davanti ai magistrati si era sempre avvalso della facoltà di non rispondere. Negli ultimi giorni era stato trasferito dal carcere fiorentino di Sollicciano a quello veronese di Montorio, dove stamani è stato trovato impiccato in cella.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Settembre 2021, 13:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA