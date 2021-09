Chiara, trovata morta in casa a 27 anni. Fermato un uomo, stava fuggendo in moto a Roma: ha confessato

Sarà l'autopsia a stabilire la causa del decesso di Chiara Ugolini, la ragazza di 27 anni trovata morta in casa dal fidanzato a Calmasino di Bardolino (Verona), con una ferita alla testa. Intanto, la notte scorsa è stato fermato un uomo, che avrebbe confessato il delitto.

Leggi anche > Follia alla prima comunione: lite tra parenti, carabiniere ferito alla testa da un colpo di pistola. Un arresto

Chiara Ugolini, la ragazza trovata morta in casa

La giovane, originaria di Fumane, si era trasferita a Bardolino per lavorare in un locale del padre del fidanzato. È stato il compagno a trovare la giovane morta, dopo essersi allarmato perché non si era presentata al lavoro per il turno pomeridiano, e non rispondeva alle telefonate. Il corpo della ragazza presentava una ferita alla testa, ma sarà l'esame autoptico - disposto dal magistrati di turno - a stabilire le cause del decesso.

Chiara Ugolini potrebbe essere stata vittima di una violenta colluttazione, cadendo a terra. Gli investigatori hanno confermato di non avere trovato tracce di effrazione della casa, e le indagini al momento si stanno indirizzando sulle persone che potrebbero essere state a contatto con la ragazza, a cominciare dai vicini di casa.

Chiara Ugolini, fermato un uomo in fuga: ha confessato

Fermato ieri sera dalla polizia stradale, lungo il tratto fiorentino della A1, il presunto responsabile dell'omicidio della donna di 27 anni trovata senza vita ieri nel suo appartamento a Calmasino di Bardolino (Verona). Secondo quanto appreso, l'uomo sarebbe stato intercettato intorno alle 22,30 dalle pattuglie della stradale all'altezza del casello di Firenze Impruneta, mentre percorreva la A1 a bordo di una moto in direzione Roma. Sempre in base a quanto emerso, nel corso della nottata avrebbe ammesso le sue responsabilità davanti agli agenti della stradale e ai carabinieri di Verona.

Chiara Ugolini, la squadra di volley in lutto

Intanto, per la società del Volley Palazzolo è il giorno del dolore. Chiara Ugolini, infatti, aveva militato a lungo in quella squadra, sia come giocatrice che come coach. Sulla pagina Facebook della società è apparso un breve post: «Ciao Chiara».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Settembre 2021, 10:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA