Chiara Rossetti, chi è la scout di 16 anni morta schiacciata da un albero mentre dormiva in tenda

È Chiara Rossetti la ragazza di 16 anni morta questa notte mentre dormiva in una tenda insieme ad altre otto giovani della sua squadriglia scout nel campo allestito a Corteno Golgi, in Val Camonica. Nata a Tavernola, Como, era l'ultima di tre fratelli. Molto attiva nella sua parrocchia, è descritta dalla comunità come una persona solare e disponibile.

Chi era Chiara Rossetti

A fare ritratto di Chiara Rossetti, riportato da La Stampa, è il parroco don Roberto Bartesaghi. «Questa mattina ho dovuto raccontare agli amici di Chiara quello che era successo e sono appena tornato dalla casa dei nonni, due persone anziane. Solo dopo aver parlato con loro ho fatto suonare le campane a lutto». La 16enne studiava al Cfp di Monte Olimpino, sognava di fare la cuoca.

La tragedia

Chiara Rossetti è morta nella notte, quando a causa del maltempo un albero si è abbattuto sulla tenda in cui dormiva con altre otto ragazze.

Il cordoglio

Solidarietà alla famiglia di Chiara è stata espressa dalla premier Giorgia Meloni e dal presidente della Lombardia, Attilio Fontana. «Nell'apprendere con grande tristezza della morte di una ragazza di soli 16 anni, colpita da un albero in un campo scout in Valcamonica, esprimo alla famiglia e ai suoi cari il cordoglio e la vicinanza di Regione Lombardia». Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a nome dell'intera giunta. «Vigili del Fuoco e Protezione Civile continuano incessantemente a essere attivi su tutto il territorio per il gran numero di piante cadute, tetti scoperchiati e allagamenti - conclude Fontana - a loro il nostro più sentito ringraziamento».

