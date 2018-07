Chiara, morta dopo la cena al ristorante. Indagini sul kit salvavita: l'ago si sarebbe piegato

Aumentano gli elementi a disposizione degli investigatori sulla morte di, la 24enne di Navacchio (Pisa), morta domenica sera per una reazione allergica dopo avere cenato in un ristorante del Pisano. In attesa dell'autopsia, che sarà eseguita domani, si è affacciata l'ipotesi che la giovane non abbia potuto ricevere una sufficiente dose di farmaci per contrastare lo choc anafilattico che ha preceduto il decesso. Questo per la possibile rottura dell'ago del kit di pronto intervento che Chiara aveva sempre con lei.LEGGI ANCHE: Muore dopo la cena al ristorante, forse le bruschette hanno causato la reazione allegica letale Intanto il conferimento dell'incarico al medico legale Marco Di Paolo per l'autopsia è stato fatto stamani contestualmente all' apertura di un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio colposo per la quale risulta indagata Rita Astinenti, amministratrice dell'azienda agricola dove la vittima aveva cenato.L'esame autoptico dovrà accertare le cause che hanno determinato lo choc anafilattico che in pochi minuti ha ucciso la giovane, soggetto allergico da molti anni e cliente abituale del ristorante dove aveva trascorso la serata in compagnia del fidanzato e altri amici. I carabinieri hanno già sequestrato il kit di farmaci salvavita e anche campioni del vomito provocato dalla reazione.L'iniezione di adrenalina per tentare di bloccare la reazione allergica sarebbe stata fatta sulla gamba della ragazza ma non è chiaro se l'ago si sia piegato o meno causando un'assunzione non sufficiente del farmaco. Dubbi sui quali dovranno dare ora risposte definitive le indagini della procura pisana.