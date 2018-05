Scivola e cade da 4 metri: Chiara, 19 anni, muore dopo 10 giorni di agonia

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

VERONA - Nella notte si è arresa: è morta a soli 19 anni, la ragazza di Lavagno (Verona) che era caduta dall’altezza di 4 metri tentando di salire su una tettoia alla funicolare di Castel San Pietro. Per il padre si è trattato di una bravata.Le condizioni della giovane erano apparse subito gravi e dopo aver lottato al reparto Rianimazione di Borgo Trento per dieci giorni, la ragazzo è morta. Chiara, dipendente di un bar della città, voleva saltare sul tetto dellae dopo essersi messa in piedi in cima al muraglione. Ha poi perso l’equilibrio all’improvviso ed è caduta da un’altezza di almeno quattro metri, battendo violentemente il capo sul marmo del pavimento. Arrivata sul tetto, una tegola si sarebbe spezzata all’improvviso e lei, probabilmente, si è sbilanciata all’indietro senza nemmeno riuscire ad appoggiare le braccia.