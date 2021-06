Cade in un canalone durante un'escursione e muore: Chiara aveva 46 anni

Stava facendo un'escursione sulle Alpi Apuane, quando è caduta per circa 300 metri in un canalone. È morta così, oggi, Chiara Galligani, una donna di 46 anni. La tragedia sul monte Spallone.

La donna, che era in compagnia del compagno, è scivolata e caduta nel canalone per cause ancora da accertare. Sul posto intervenuti i sanitari inviati dal 118, polizia, vigili del fuoco, soccorso alpino e anche l'elisoccorso Pegaso 3 - riuscito ad atterrare solo nel pomeriggio a causa delle nuvole basse - e anche quello dei pompieri. L'intervento, si spiega dai sanitari, è stato molto lungo ed è tuttora in corso: l'allarme è scattato alle 11.18.

Secondo la ricostruzione della squadra di Carrara e Lunigiana del Sast, intervenuta sul posto, la donna, Chiara Galligani, originaria di Chiesina Uzzanese (Pistoia) si trovava assieme al compagno sulla cresta dello Spallone del Sagro, ed è caduta a valle per circa trecento metri, andando ad arrestarsi a pochi metri dalla cava Saccagna. Il compagno, si spiega ancora, ha cercato immediatamente di raggiungerla ed ha chiamato i soccorsi. Chiara era un'esperta escursionista, amava la montagna e l'immersione nella natura.

La squadra, partita dal monte Sagro, e l'elisoccorso Pegaso 3 si sono subito diretti sul luogo dell'incidente ma la fitta nebbia ha reso lunghissime le operazioni di recupero dell'escursionista, tanto che l'elisoccorso è riuscito ad atterrare soltanto nel pomeriggio. I traumi riportati nella caduta sono stati fatali per la donna. Sul posto si sta recando anche l'autorità giudiziaria. La salma verrà trasportata a valle con i mezzi dal versante delle cave.

