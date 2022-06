Chiara Ferragni a casa di Liliana Segre. L'influencer: «Colpita dalla sua determinazione»

Chiara Ferragni incontra Liliana Segre. La senatrice a vita ha ospitato in casa sua l'influencer, dopo averla invitata poche settimane fa al Memoriale della Shoah per «essere d'esempio per i giovani». A svelare l'incontro è stata Chiara Ferragni, che ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram: «Dopo le nostre chiacchierate telefoniche, oggi ho avuto il piacere di conoscere di persona la senatrice Liliana Segre. La sua storia e la sua determinazione mi hanno molto colpito», ha scritto.

Chiara Ferragni, l'invito di Liliana Segre: «Al Memoriale dello Shoah la seguirebbero tanti giovani». E Fedez risponde così

Ferragni al Memoriale della Shoah

La senatrice a vita, sopravvissuta ai nazisti, aveva invitato Chiara Ferragni al Memoriale della Shoah. Un modo per rendere più "trendy" agli occhi dei giovani un posto che tutti dovrebbero conoscere. Giovedì l'influencer è stata a casa della senatrice per conoscerla, mentre per la visita al Memoriale di Milano se ne parlerà in autunno.

