Nella Giornata internazionale della violenza contro le donne Chiara Ferragni fa sentire la propria voce per denunciare i casi di violenza psicologica, una forma di abuso ancora più subdolo perché non immediatamente riconosocibile.

Valentina Ferragni e il ricordo del parto prematuro: «Voglio dare speranza, siamo dei piccoli grandi guerrieri»

Chiara Ferragni al fianco delle donne contro la violenza: «Io in primis l'ho subita in diverse relazioni»

«Oltre alla violenza fisica che siamo un po' tutti abituati a conoscere e condannare, ci sono altri tipi di violenza che noi donne subiamo quasi quotidianamente. Parlo per me, ma penso che quasi tutte le donne abbiano subito, almeno una volta, violenza psicologica» racconta sui social l'influencer, che ammette: «Io in primis l'ho subita in diverse relazioni.

L'appello dell'imprenditrice è di non giustificare mai «chi cerca di metterci dei limiti, chi cerca di sminuirci quotidianamente, di non farci sentire abbastanza. Chi non vuole veramente la nostra libertà, ma che ci vuole tenere in gabbia». Il riferimento non è solo a relazioni tossiche vissute in passato e in alcune occasioni evocate dall'influencer, ma anche ai centinaia di commenti di odio con cui è chiamata a fare i conti ogni giorno sui social.

«Fidiamoci delle persone che ci vogliono proteggere, vogliono vederci libere e felici, perché sono quelle le persone alle quali dobbiamo stare accanto» conclude Chiara che – promette – nei prossimi mesi dedicherà ancora più energie a difesa di chi ha subito violenza.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Novembre 2022, 18:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA