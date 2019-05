Chiara Appendino e il gattino intrappolato, il video su Facebook: «Lo abbiamo salvato, grazie a tutti»

«Salvato il micio che era rimasto intrappolato negli spazi del MOI di Torino. Grazie agli operatori e a tutti coloro che hanno mostrato sensibilità verso questa vicenda», è quanto scrive in un post su Facebook la sindaca di Torino Chiara Appendino, intervenuta oggi nelle operazioni di salvataggio del gatto, rimasto intrappolato in una palazzina posta sotto sequestro, dopo lo sgombero.



«Ringrazio chi ha fatto la segnalazione, l'Enpa, chi gli ha dato la pappa, i vigili del fuoco che sono intervenuti, la polizia municipale, insomma tutti», ha detto nel video, condiviso sui social. Ora il felino, che ancora non ha un nome, verrà controllato e, se non dovesse essere di qualcuno, andrà in adozione.



