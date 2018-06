di Enrico Chillè

Vibo Valentia, colpi di fucile contro migranti: un morto​

“Prima di tutto vennero a prendere gli zingari, e fui contento, perché rubacchiavano...”

Poi vennero a prendere Sacko Soumayla ..#GovernoDelCambiamemto #M5S #Lega pic.twitter.com/x32m1LkqW8 — Angelo Bocconetti (@Abocconetti) 3 giugno 2018

Non ci divide la razza, ma la classe sociale. Il tuo nemico non è l'immigrato, ma il capitale#Sacko #Soumayla



29 anni #maliano



uccisone a sfondo politico pic.twitter.com/HPnvInD44i — roberto #antifascista (@roby800) 3 giugno 2018

Quei tre migranti presi a fucilate a San Calogero, Rosarno, Calabria. Forse stavano rovistando dentro una vecchia fabbrica abbandonata.



Sacko Soumayla, 29 anni, dal Mali, è morto questa notte in ospedale. — Niccolò Zancan (@NiccoloZancan) 3 giugno 2018

Sacko Soumayla, ventinovenne maliano, ucciso nel vibonese da un colpo di fucile mentre cercava lamiere in una fabbrica abbandonata. I miserabili apprendisti del Ku klu Klan italiano e i razzisti della domenica provano a farlo passare per “un ladro”. Vergognatevi. — Luca Telese (@lucatelese) 4 giugno 2018

«Qui ci trattano e ci ammazzano come cani solo perché siamo neri. Basta, non si può morire così per questa tendopoli». Sono infuriati e distrutti dal dolore gli amici e i colleghi di, ilmalianosabato ada un uomo che, a bordo di una Panda, è sceso e ha fatto fuoco contro un gruppo di migranti che stavano recuperando delle lamiere da una fabbrica dismessa e abbandonata da tempo. In poco tempo si era diffusa la voce che Soumayla stesse rubando da una proprietà privata, ma col passare delle ore, come dichiarano anche iche si occupano delle indagini, è emersa una realtà ben diversa.Soumayla, infatti, era unche lavorava come bracciante agricolo ed era. Chi lo ha conosciuto, ora, fa fatica a nascondere il dolore e la rabbia. In queste zone, infatti, nonostante le sbandierate operazioni contro il, molti migranti vengono sfruttati dai loro datori di lavoro, che solo sulla carta sono tenuti a garantire vitto e alloggio, minacciando anche di confiscare i loro permessi di soggiorno. La maggior parte dei migranti che vivono nelle, ricostruite dopo il rogo che qualche mese fa uccise, hanno un regolare permesso o lo hanno richiesto ma sono costretti a lunghe attese. «Vorremmo reagire, ma abbiamo paura di ritorsioni, e se poi ci tolgono il» - spiegano alcuni migranti africani che conoscevano bene Soumayla - «Avevamo deciso di ricostruire tutto con delle lamiere, in modo da non rischiare nuovamente di morire in un incendio».Per questo motivo Soumayla, sabato scorso, si era recato a San Calogero insieme a, per recuperare dei materiali e aiutarli nella costruzione. «Ci sapeva fare, ed era sempre disponibile per darci una mano. Non abbiamo rubato a nessuno, sapevamo che quel posto era abbandonato e siamo andati lì., lui una casa ce l'aveva già, era venuto con noi solo per aiutarci» - raccontano i due sopravvissuti all'agguato - «Dopo circa un'ora che eravamo lì, è arrivato quest'uomo in auto che ci ha raggiunto sul tetto, iniziando a spararci, così siamo fuggiti al piano terra ma ha continuato a sparare. Siamo riusciti a strisciare via, ma Soumayla è stato. Era una faccia conosciuta, l'avevamo già visto in zona». Come riporta il Corriere della Calabria , il luogo dove è avvenuto l'omicidio è un'area di capannoni abbandonati, aperti solo con lo scopo di ottenere finanziamenti previsti dalla legge 488. Da tempo quell'area era stata sottoposta a sequestro, disposto dalla Procura in seguito al ritrovamento di 135mila tonnellate di rifiuti tossici e pericolosi. Ildi Vibo Valentia,, pur senza sbilanciarsi ha dichiarato in merito alle indagini: «Sappiamo che molti erano infastiditi dalla presenza di migranti nella zona, c'erano state diverse segnalazioni. Che qualcuno possa aver voluto dare una lezione, o un avvertimento, è un'ipotesi possibile». Intanto, oggi il sindacato di cui faceva parte Soumayla oggi ha dichiarato lo sciopero generale. I sindacalisti, però, ora sono concentrati soprattutto nel tenere a bada la rabbia degli amici e dei colleghi del 29enne: «Sì, è stata una vera aggressione, ma adesso dobbiamo stare uniti e. Bisogna ragionare con la testa, non con la pancia».