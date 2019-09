Martina, scomparsa a 15 anni con un uomo di 40. La sorella di lui a Chi l'ha Visto: «Riportala dalla mamma»

Chi l'ha Visto?

Mercoledì 25 Settembre 2019, 22:46

Ore d'ansia per, una ragazza di 15 anni che si è allontanata da casa ail 23 settembre in compagnia digli appelli disperati della mamma dell'adolescente e della sorella dell'uomo con cui è scappata,«L'ha plagiata, è un manipolatore. Mia figlia ha solo 15 anni», spiega in diretta e in collegamento telefonico la madre.Poi si rivolge direttamente alla 15enne: «Martina mamma ti vuole tanto bene, se abbiamo avuto una discussione sappi che il bene non finisce in un giorno. Torna a casa, ci sono i cagnolini che ti aspettano». La ragazza ha un tatuaggio e uno zaino arancione con dei cambi.Poco dopo interviene sempre in diretta«Martina è con mio fratello, ma io non ho più notizie. Mio padre non mangia più, è preoccupatissimo. Chiedo a lui di ritornare e di riportare questa ragazza a casa dalla mamma». I due si sono conosciuti mentre portavano il cane a spasso. L'uomo rischia di essere denunciato per