Saman Abbas, a 'Chi l'ha visto?' nuovi dettagli sulla testimonianza del fratello minore agli investigatori. Si cerca di ricostruire il caso e, in attesa di ritrovare il corpo della 18enne, il cerchio si stringe intorno allo zio, Danish Hasnain.

Nella trasmissione di RaiTre emergono nuovi dettagli sulla testimonianza del ragazzo, minorenne e ora in una struttura protetta. «Quella sera mia sorella aveva litigato con i miei perché non le volevano dare i documenti, ed era scappata. Era arrivato mio zio, aveva detto ai miei genitori che ci avrebbe pensato lui, e di tornare a casa» - la testimonianza dell'adolescente agli investigatori - «Mio zio è andato verso i campi, credo l'abbia strangolata. Gli avevo chiesto dove si trovava mia sorella perché volevo abbracciarla un'ultima volta, lui invece mi ha detto che non poteva dirmelo. Ai miei genitori aveva consegnato lo zaino di Saman, raccomandandosi di non farsi vedere dalle telecamere con lo zaino in mano. A me, poi, ha detto di non dire nulla ai carabinieri o mi avrebbe ucciso».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Giugno 2021, 22:40

