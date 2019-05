Lettera anonima a Chi l'ha Visto: «In quella chiesa è stato murato il corpo di un bambino»

Giovedì 30 Maggio 2019, 00:35

«C'è il corpo di un bambino murato nella cupola della cappella dell'Addolorata». È l'allarme lanciato in una lettera anonima recapitata alla redazione dA scriverla sarebbero stati gli abitanti diUn caso che non può non portare alla mente la vicenda didata per scomparsa e trovata morta nel sottotetto della chiesa più importante di Potenza., si legge nella lettera. Gli inviati della trasmissione sono andati sul posto e hanno appurato che in molti sono a conoscenza di questa versione. Un uomo, appartenente alla ditta che ha eseguito dei lavori nella chiesa, ha raccontato di aver visto il cadavere, ma è trascorso molto tempo e sembra che l'operaio sia deceduto.I lavori a cui si riferiscono i testimoni sono stati effettuati. Il parroco ha raccontato che i carabinieri hanno raccolto questa testimonianza, mentre nella lettera ci sono indicazioni precise su dove possano trovarsi questi resti. «Qualcun altro ha lavorato con l'operaio e ha visto il corpo del bambino?» «A chi poteva appartenere il cadavere?», sono le domande lanciate dalla trasmissione.