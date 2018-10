Spara alla moglie e fugge in vespa, Chi l'ha Visto?: «Denunciato più volte, qualcuno sa dov'è?»

Maria, detta, è scomparsa da quasi tre mesi dalla casa del compagno afrazione di Castelnuovo del Garda, in provincia diHa lasciato una figlia a cui era legatissima e ha fatto perdere le sue tracce il 18 luglio scorso. Si teme il peggio, mentre il convivente spiega ai microfoni di Chi l'ha Visto? che la loro relazione era finita da tempo. E proprio in quella casa gli inviati scoprono la presenza di un'altra donna, probabilmente la stessa con cui Brenda sarebbe stata tradita.il compagno della 52enne di origini brasiliane, ha sempre negato di aver avuto altre storie, ma davanti all'evidenza ammette di aver conosciuto questa donna da poco. Brenda gli rimproverava l'infedeltà e secondo le amiche sarebbe stata anche minacciata dopo aver manifestato la volontà di affrontare la rivale. «Se lo fai ti faccio male», avrebbe detto secondo una confidente.Era stato Felicetti a portare il caso all'attenzione di Chi l'ha Visto? «Il 18 luglio – ha scritto Andrea in una e-mail – mi sono svegliato e non ho più trovato la mia convivente... Da tempo vivevamo da separati in casa, spesso io la lasciavo sola, lo avevo fatto anche quel weekend, lei era convinta che io avessi un'altra».«Quel giorno è venuta a trovarmi al lavoro a Verona – racconta Andrea – per chiedermi le chiavi dell'auto. Gliele ho date, lei è andata a fare un giro in città e poi è passata a prendermi intorno alle 18, per tornare a casa insieme. Alle 20, il telefono di Brenda squilla di nuovo: è sua figlia, che vive con il padre, a chiamarla come fa ogni giorno. Brenda non risponde, da quel momento non ha più contatti telefonici con nessuno. L'indomani, quello stesso telefono viene consegnato dal compagno alle forze dell'ordine. Brenda è ufficialmente scomparsa».Stando alla ricostruzione del convivente, la donna si sarebbe allontanata da casa lasciando tutti i suoi effetti personali, la carta di credito e i vestiti. Con sé avrebbe solo il passaporto. Nel garage la mancanza della bicicletta che usava abitualmente conformerebbe secondo lui l'allontanamento volontario. Non la pensa così la figlia adolescente di Brenda, che teme il peggio. E la presenza dell'altra donna, che Felicetti non ha palesato subito, farebbe ricadere i sospetti su di lui.