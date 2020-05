Chi l'ha Visto, uccise il padre per difendere la madre e la nonna: indagini archiviate

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Maggio 2020, 22:10

Sono statea carico di, la ragazza che ha ucciso il padre un anno fa a. Come sottolinea, per ilsi è trattato di. La giovane, appassionata di boxe, voleva difendere la mamma, la nonna e la zia e ha assestato un colpo letale per l'uomo. Il padre era violento con tutte le donne della famiglia.«Epilogo tragico inevitabile. Vicenda che va conosciuta per evitare che si ripeta», ha dichiarato in studio il. Una vicenda drammatica che è frutto di anni di violenza tra le mura domestiche, da parte di un uomo che avrebbe dovuto proteggere la compagna, la madre e l'unica figlia. Anche quella notteera tornato a casa ubriaco e aveva iniziato a inveire contro le donne.Deborah, per difendere sua madre, è intervenuta e ne è nata la colluttazione che è stata poi fatale al 41enne.«Cercò solo di difendere se stessa, la madre e la nonna, da un padre violento Deborah Sciacquatori, la notte del 19 maggio del 2019 a Monterotondo Scalo, centro alle porte di Roma». È quanto ha sancito il gip di Tivoli accogliendo la richiesta della Procura. Per il giudice il comportamento della ragazza è inquadrabile nella legittima difesa contro un padre che «per anni ha imposto - scrive il giudice - il terrore negli animi di tutte le figure femminili della sua famiglia" inducendole a vivere "nella paura di potere essere uccise in qualsiasi momento».