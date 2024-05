Chi l'ha visto, Simone Casini ed Enrichetta: «Ha dato 70 mila euro a una persona che non ha mai incontrato»

di Sara Orlandini

Un altro caso presentato durante la diretta di Chi L'ha Visto è quello di Simone Casini ed Enrichetta Martinez: lui camionista di Siena e lei 28enne originaria di Saragozza, Spagna. Il 43enne è l'ennesima vittima di una truffa del web: soldi in cambio di "amore". I due si conoscono sui social e lui si innamora pazzamente di lei (che non esisteva e dietro alla quale c'erano dei truffatori). La storia andava avanti da quasi 8 anni e non si sono mai incontrati, si scambiavano solo messaggi e tante chiamate durante il giorno. Mamma Daniela racconta: «Lui le mandava soldi e la cifra era arrivata anche a 20 mila euro ma io penso che i soldi spediti siano stati molti di più, forse 70 mila euro». Il passatempo preferito di Enrichetta era quello di infastidire Simone e intrappolarlo in una finta relazione. Lui, per dimostrare a tutti che era fidanzato, scattava delle foto con un braccio alzato, come se accanto ci fosse qualcuno e, poi, tramite l'uso di applicazioni, aggiungeva le immagini finte di questa ragazza che non esisteva.

L'intervista ai genitori di Simone

Mamma Daniela e papà Ivano, i genitori di Simone Casini sono stati intervistati da Chi L'ha Visto e hanno spiegato: «Noi abbiamo provato a dirlo a Simone ma lui non ci ascoltava.

La morte di Simone

Simone Casini è morto il 27 luglio 2022 ma la mamma spiega: «Quella mattina ci siamo sentiti e lui era tranquillo...».

I genitori del camionista stanno cercando di mettere insieme tutti i tasselli mancanti e non si fermeranno finché non avranno trovato la verità.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Maggio 2024, 23:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA