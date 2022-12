Chi l'ha visto, scomparsa Roberta Villani: «Non ha mai fatto una cosa del genere»

E' scomparsa da 24 ore Roberta Villani, una donna che vive a Modena, che solo ieri sera aveva sentito la sorella. A comunicarne la somparsa è il programma Chi l'ha visto, di Rai3, a cui ha telefonato la sorella di Roberta, Linda. «Si è allontanata ieri, mi ha dato conferma che giovedì sera mi avrebbe fatto la piega ai capelli e poi stamattina abbiamo visto chenn mandava i messaggi del buongiorno, come da abitudine». Ha lasciato auto e borsa a casa, e va via con solo le chiavi di casa e il cellulare, ormai irraggiungibile. «Non è mai successa una cosa del genere, non avrebbe motivo di far nulla. Aveva appena trovato lavoro».

Chi l'ha visto, il caso di Roberta Villani scomparsa a Modena

«L'abbiamo cercata dappertutto. E' sopravvissuta al covid, la stiamo cercando ovunque, lo facesse almeno per mia madre che ha 84 anni» è l'appello diperato della sorella in collegamento col programma. «Non possiamo fare le ricerche da sole, spero ci aiuti qualcuno» continua Linda.

