A "Chi l'ha Visto" la mamma di Amalia Voican, morta e mangiata dagli animali: «Si fidava troppo»

Dai tabulati telefonici non sono ancora emerse novità rilevanti per le indagini, ma sembra chela ragazza 19enne travolta e uccisa da un camion dopo la discoteca, avesse parlato con qualcuno prima di morire e fosse stata anche spinta a uscire dal locale da un ragazzo misterioso. Ala famiglia cerca di ricostruire tutti i punti oscuri della vicenda.Chi o cosa ha convinto Sara ad allontanarsi dalla discoteca alle 3:15? Con chi parlò al telefono? Chi era il ragazzo che la invitò a uscire per parlare? Queste le domande poste in trasmissione.Sara Scimmi è stata rinvenuta cadavere il 9 settembre 2017 in un tratto della strada regionale 429 nel comune di. La ragazza sarebbe stata investita da un veicolo, presumibilmente un mezzo pesante, e l'autista non l'avrebbe soccorsa.Sul perché la 19enne si trovasse poi in via Ciurini a quell'ora si pensa che avesse partecipato a una festa organizzata in unalocale a poche decine di metri da dove è stata investita: anche su questo i militari stanno facendo accertamenti. Ai microfoni della trasmissione di Rai Tre un'amica racconta che un ragazzo si era avvicinato a lei mentre ballava e che lei avesse tentato di rimandare il chiarimento chiedendogli di aspettare.