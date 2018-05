Sara, 19 anni, travolta e uccisa da un camion: l'autista fugge e la lascia in strada

aveva soltanto 18 anni il 9 settembre 2017, quando è stata rinvenuta cadavere in un tratto della strada regionale 429 nel comune di(Firenze). La ragazza sarebbe stata investita da un veicolo, presumibilmente un mezzo pesante, ma il conducente è scappato via senza prestare soccorso. Aviene mandato in onda un filmato delle telecamere di sicurezza che mostrerebbe la ragazza già a terra prima del passaggio del tir. Nelle immagini una macchina misteriosa.«Chiunque riconosca l'automobile nel filmato si faccia avanti»: è l'appello diin diretta su Rai Tre.Sara è stata travolta e uccisa dopo una serata in discoteca. Le forze dell'ordine hanno subito parlato di un mezzo pesante perché hanno analizzato le ferite rilevate da un primo esame sul corpo della ragazza.Erano le 3.30 quando una segnalazione al 118 faceva riferimento a una giovane accasciata in strada. Sara è stata identificata solo alcune ore dopo: non aveva documenti con sé e al suo nome si è arrivati anche perché i familiari avevano denunciato la sua scomparsa dopo il mancato rientro a casa. Intanto, sarebbe stato aperto un nuovo fascicolo d'inchiesta e incaricate nuove perizie per fare luce su quello che a tutti gli effetti è definibile come un mistero.