Chi l'ha visto, Sara e Carol (15 anni) scomparse: «Hanno saltato la scuola e poi sono sparite»

Ha saltato la scuola e si è allontanata da Pomezia. Insieme a Sara c'era Carol, 15 anni. E di lì nient'altro. Le loro tracce sono sparite da meno di 24 ore. E' il caso su cui accende i fari il programma di Rai3 Chi l'ha visto lanciando l'allarme: «Sono arrivate a Pomezia con il bus - dice Alessia, la madre di Sara in collegamento -. Sara mi ha chiamata e mi ha chiesto se poteva rientrare più tardi per uscire con gli amici. Ma io le ho detto di rientrare e che sarebbe uscita domani. Mi ha detto "ok va bene, ci vediami dopo". Ma quando ho visto che sul registro elettronico risultava assente ho chiamato la scuola e mi ha confermato. Ho provato a chiamare lei, ha attaccato il telefono e poi l'ha staccato. Da lì ci siamo preoccupati».

«Forse hanno preso un pullman per andare a Torino a trovare un amico» racconta la madre, che avrebbe saputo questa news da persone sul bus. I genitori hanno subito chiamato i carabinieri per avvisare della scomparsa. «Da Tiburtina partivano i bus per andare a Torino» dice la madre. «Sara - continua rivolgendosi alla figlia che spera possa sentirla - io spero tu abbia capito la gravità della situazione. Riaccendi il telefono per favore e fatti sentire. Perchè sparire è la cosa più devastate che tu ci possa fare».

«Carol è una ragazzetta cresciuta in un modo esemplare. Bravissima ragazza, molto introversa ma ha tanti amici, riesce a socializzare. Ti prego, sai che vieni da una famiglia che ti vuole bene. Per favore, facci sapere qualcosa. Ti prego» dice la madre di Carol, la seconda ragazza scomparsa, con la voce rotta dall'emozione.

