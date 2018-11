I familiari di, il finto imprenditore smemorato scomparso da Lajatico (Pisa) e poi ritrovato a Edimburgo, in Scozia, «stanno vivendo una situazione drammatica e dolorosa che purtroppo non è stata risolta con il ritrovamento del congiunto» ma ora la vicenda deve «essere ricondotta e gestito all'interno dello stretto ambito familiare» e per questo chiedono il silenzio stampa da parte dei media e lo fanno con una lunga lettera inviata all'ANSA dall'avvocato, Ivo Gronchi che li rappresenta, sottolineando che ora è una storia «privata».Ne ha parlato questa sera la trasmissione Chi l'ha visto?. Le vicende successive al ritrovamento dell'imprenditore, sottolinea Gronchi, a nome della moglie di Mannino Francesca Serragoni, del figlio maggiorenne Filippo Mannino e della suocera Sandra Bocelli, «hanno in loro determinato un aumento dello stato d'ansia e di preoccupazione in considerazione dell'evoluzione delle condizioni di salute del signor Mannino, nonché per tutto quanto emerso successivamente al suo ritrovamento e nel corso della degenza ospedaliera».