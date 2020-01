Chi l'ha Visto, il mistero dei tre sub morti in mare: «Nessuno li reclama, forse corrieri della droga»

Giovedì 23 Gennaio 2020, 10:00

Tre cadaveri senza nome sono spuntati dal nulla su tre punti e in tre momenti diversi dellamostra gli strani tatuaggi sui loro corpi e sottolinea come sempre in mare e negli stessi giorni siano ritrovate delle partite di droga andate perse. I tre uomini sono corrieri della droga? Quel che è certo è che nessuno li sta reclamando.I tre avevano una muta da sub che nessuno reclama. «Qualcuno riconosce i tatuaggi dei tre sub trovati sulla costa siciliana?», è l'appello lanciato durante la trasmissione. I corpi sono stati recuperati a pochi chilometri di distanza sul litorale tirrenico, traUna vicenda che potrebbe essere in qualche modo collegata con il ritrovamento di alcuni carichi di hashish in diverse spiagge siciliane. Sulla vicenda stanno indagando cinque procure dell'isola:, nei cui territori sono stati effettuati i ritrovamenti.Nessuna denuncia di scomparsa è stata presentata, né risultano naufragi di barche. L'ipotesi degli inquirenti è che quei morti si trovassero sulla stessa imbarcazione che stava trasportando un grosso carico di hashish, finito in mare. La droga, dello stesso tipo e confezionata allo stesso modo, è stata scoperta nei giorni scorsi sul litorale di, in una frazione balneare di Castelvetrano e sulla spiaggia di San Leone ad Agrigento. In tutto 98 chili di hashish confezionati in panetti, per un valore di un milione di euro.