Chi l'ha Visto, Marco cerca la mamma che l'ha abbandonato: «Vorrei che lei facesse parte della mia vita. Io l'ho perdonata»

di Redazione web

Chi l'ha Visto ha raccontato anche la storia di Marco, un ragazzo di 28 anni nato a Torino ma che, fin da quando era un bambino, ha sempre saputo di essere stato adottato. Il protagonista della vicenda si è rivolto alla trasmissione televisiva di Federica Sciarelli per cercare di capire se sia possibile rintracciare anche la mamma biologica che lui ha già perdonato. Marco, qualche tempo fa, ha rintracciato anche il fratello gemello con il quale sta riallacciando i rapporti.

Siu, un amico a Chi l'ha Visto: «Lei mi aveva raccontato che il marito Jonathan Maldonato era violento»

La storia di Marco

Marco ha raccontato la sua storia a Chi l'ha Visto e alla giornalista che lo intervistava ha detto: «Ho sempre saputo di essere stato adottato, fin da bambino ma, adesso che sono grande, mi piacerebbe ritrovare mia madre. Io non ho nulla contro di lei, anzi, la devo ringraziare per avere messo al mondo me e mio fratello. L'ho perdonata e vorrei che facesse parte della mia vita. Io e il mio gemello siamo cresciuti in due famiglie diverse e adesso ci frequentiamo».

Marco, poi, è tornato nella struttura dove ha trascorso alcuni anni della sua infanzia prima di essere adottato e ha salutato la proprietaria, una signora che si ricordava benissimo di lui: «Io ricordo che c'era una signora che veniva a trovarvi, la nonna paterna ma il papà non l'ho mai conosciuto».

L'appello di Marco

Alla fine del servizio proposto da Chi l'ha Visto, Marco si è rivolto direttamente alla telecamera e ha detto: «Vorrei solo conoscere la persona che ha dato la vita a me e a mio fratello e dirle che...», infine, il ragazzo si è commosso e non è riuscito a proseguire.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Maggio 2024, 22:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA