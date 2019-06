“Chi l'ha Visto”, la testimonianza di una vittima delle truffe romantiche: «Ho perso 135mila euro e mi hanno chiesto perdono»

Mercoledì 12 Giugno 2019, 22:22

una nuova testimonianza si aggiunge alle tante raccolte nell'inchiesta sulleUna donna, che non ha mostrato il suo volto, ha ammesso di aver contratto dei debiti dopo aver perso ben 135mila euro. Si è spinta anche in Ghana e ha parlato con un dei ragazzi dell'organizzazione criminale che l'ha derubata.«Quando mandavo i soldi stavo anche bene, non connettevo», dice la donna ai microfoni della trasmissione. Uno dei ragazzi le ha detto che l'americano conosciuto in chat non esisteva e ha chiesto perdono per averla truffata. «Non li ho presi solo io, a me hanno dato solo 13mila euro», il racconto del ragazzo, che vive in un Paese in cui arrivano i computer dismessi nell'Occidente. Proprio da queste macchine i truffatori potrebbero prendere dati sensibili e informazioni sulle presunte vittime.Sono in molte le donne che cadono nelle trappole di sedicenti uomini ansiosi di derubarle. L'avvicinamento avviene rigorosamente in rete e poi iniziano il corteggiamento, le false promesse, le dichiarazioni. Nel momento in cui la pseudo storia d'amore potrebbe diventare sempre più concreta, emerge un problema che per essere risolto richiede dei soldi.