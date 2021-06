Isabella De Caro, 30 anni, scomparsa a Roma. Il papà a Chi l'ha visto: «Non ho notizie da ieri»

La trasmissione Chi l'ha visto? di mercoledì 30 giugno si è aperta con una ragazza di 30 anni scomparsa a Roma, in zona Ottavia. La conduttrice Federica Sciarelli, in apertura di programma, ha dato la parola al padre della giovane, che ha lanciato un appello per ritrovare la figlia, Isabella De Caro: «Non ho sue notizie da ieri - ha detto - doveva uscire con un ragazzo che frequentava da poco, ma lui oggi sostiene di aver perso anche lui le tracce di lei».

Isabella, alta 1,65, capelli castani lunghi e occhi verdi, ha vari tatuaggi sul corpo. «Ha uno zainetto scuro», dice il padre, che si dice preoccupato che la figlia possa aver avuto un malore e che non possa contattare la famiglia. «Se stai guardando questa trasmissione, ti prego chiamaci» afferma l'uomo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Giugno 2021, 21:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA