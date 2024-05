Chi l'ha visto, influencer Siu in fin di vita: marito indagato. La vicina rivela: «Avevamo già sentito urla ed erano arrivati i carabinieri»

di Cristina Siciliano

Federica Sciarelli ha aperto la puntata di mercoledì 22 maggio di Chi l'ha visto parlando di quello che è successo Soukaina El Basri, in arte Siu su Instagram. Giovedì scorso il marito Jonthan Maldonato, ha chiamato il 118 per richiedere un intervento urgente dicendo che la donna si era ferita cadendo in casa. Dopo un primo ricovero a Biella, è stato necessario il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Novara. «Lei ha confermato la versione del marito in un primo momento ma solo in sua presenza», ha spiegato l'inviata Veronica Briganti a Federica Sciarelli.

Influencer ferita, cosa è successo a Siu? L'ipotesi caduta (falsa), il foro nel petto e il ruolo del marito. «C'è un indagato»

La giornalista ha intervistato anche una vicina di casa che ha raccontato cosa è successo lo scorso anno. «Anche durante l'estate dell'anno scorso è successo - ha dichiarato la vicina della coppia -. Sono stati chiamati i carabinieri.

Cosa è successo

Le condizioni dell'influencer sarebbero critiche ed è stata avviata un'indagine per fare chiarezza sul caso. «A Novara è stata messa in coma farmacologico, oggi lei lotta tra la vita e la morte - ha spiegato Veronica Briganti -. Lui è stato indagato per tentato omicidio. Nella casa abbiamo trovato una scena che non ci aspettavamo, c'erano i poliziotti in borghese. Sono rimasti dentro casa e poi, dopo un po' l'hanno portato in Questura. Inoltre è stato nominato un perito per stabilire a cosa sia dovuto questo foro nel petto».

