Pamela Mastropietro, intercettazioni choc a Chi l'ha Visto?: «Ho sentito il pianto di una ragazza»

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

torna sul caso dila 19enne di Tortoreto (Teramo) i cui resti furono rinvenuti sotto un cavalcavia lungo la A/14. I risultati dei Ris aprirebbero nuovi scenari nelle indagini. Sotto la scarpa della ragazza non è stato trovato né il terriccio né la ruggine del cavalcavia, ma dello stearato di potassio.«Di certo Giulia non volava. Doveva aver appoggiato il piede», sottolineadavanti alla mamma di Giulia, ospite in studio.Il cadavere di Giulia, straziato dalle auto, fu trovato il 1 settembre del 2015 lungo la A/14. La ragazza si sarebbe buttata alle prime luci dell’alba dal cavalcavia, nello stesso giorno in cui avrebbe compiuto 19 anni. Un suicidio al quale la famiglia di Giulia non ha mai creduto.C'è inoltre anche la testimonianza di un camionista a supporto della teoria:«La vidi sull'autostrada, sorretta da due persone».Tra le persone indagate dalla Procura c'è il 25enne che, alla guida di una Panda Rossa, la accompagnò sul cavalcavia dopo aver avuto un rapporto sessuale con lei. L'inviata della trasmissione è stata cacciata dal padre del giovane mentre cercava di avvicinarsi a casa sua e di fargli delle domande. Gli altri due indagati sono il 41enne che quella notte diede a Giulia un passaggio con lo scooter e un uomo già indagato per pedopornografia che riceveva foto osé sul cellulare.