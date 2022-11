Chi l'ha visto, il giallo di Greta scomparsa il 4 giugno. Il giardiniere: «Secondo me vuole stare un po' da sola...»

Si sospetta ci sia di mezzo un sequestro di persona sulla scomparsa di Greta Spreafico, una donna solare e forte di di Rovigo, di cui non si hanno più notizie dal 4 giugno. «Era andata a Porto Tolle (Veneto) - racconta la conduttrice Federica Sciarelli - dove aveva una casa del nonna che avrebbe venduto al cugino due giorni dopo a 80mila euro. Il programma "Chi l'ha visto" ospita in studio Gabriele, il compagno di Greta che non ha mai smesso di cercarla.

Durante la diretta, viene mostrata un'intervista ad Andrea Tosi, il giardiniere della casa del nonno a Portovenere, l'ultima persona che l'avrebbe vista, che racconta: «La sera del 2 giugno siamo stati a mangiare una pizza da me. Poi siamo andati in giro per bar perchè lei non voleva andar via e, verso le 2.00 mi ha chiesto di restare da me perchè voleva la mia compagnia ma io le ho detto che non potevo.. c'era mia figlia... mia nipote. E allora lei è andata via». E dopo ripetute chiamate, Andrea ha visto che «neanche su Whatsapp era collegata dalle 3.06». E di là, Greta è sparita con la sua macchina, lasciando il cellulare a casa. Cosa sarà successo?

«Ma dove sono questi messaggi?» chiede il giornalista al giardiniere, «Non ci sono, li ho cancellati tutti. Faccio sempre così» è la sua risposta agghiacciante.

Secondo il giardiniere, Greta avrebbe lasciato il cellulare in casa, facendo perdere le sue tracce perchè vorrebbe starsene un po' da sola, ma senza fare gesti estremi. L'ultimo messaggio, però, Greta l'ha inviato al compagno Gabriele: «Ti amo, ti voglio un mondo di bene, buona notte». «Il messaggio potrebbe essere il suo - dice il compagno - , anche se la buonanotte non me l'ha mai mandata. A mezzanotte di quel giorno ho ricevuto una chiamata, ma non ho potuto rispondere perchè ero con mio figlio».

Il rapporto tra Greta e il giardiniere era nato sui social recentemente e lui è stata l'ultima persona ad essere visto in macchina con lei. Ma la foto che il programma di Rai3 mostra, vede Greta nella sua macchina con Andrea e a guidare è proprio lui. L'ultimo avvistamento della macchina di Greta è stato intorno alle 5.00 del mattino in località Barriccata, ma non è chiaro se ci fosse qualcuno con lei o se fosse da sola. Cosa sarà successo? Dove sarà Greta? Dove finiranno gli 80mila euro della vendita della casa?

