Chi l'ha visto, il giallo di Gaia scomparsa sul traghetto: la felpa trovata sul pontile e i messaggi all'ex fidanzato

Va a trovare la nonna e sparisce nel nulla. Non si hanno ancora tracce di Gaia Randazzo, la giovane ragazza di 20 anni, che era partita per Cinisi (Palermo) per andare a trovare i suoi parenti. Ma proprio durante quel viaggio in traghetto, il 10 novembre sulla tratta Genova-Palermo, iniziato col fratello più piccolo di 15 anni, che Gaia è sparita, non lasciando alcuna traccia di sè. A parlare, ancora una volta, è il programma di rai3 Chi l'ha visto, che ospita la madre e il fratello della vittima. «Io non ci credo alla depressione e al suicidio, altrimenti non la lasciavo partire» dice Angela Randazzo, la madre di Gaia, contrariamente a quanto pensa invece la Procura.

Ha un cavallo, Sole, e un gatto: «Tutto era tranne che depressa, mia figlia» ricalca mamma Angela con tono commosso. «Non c'è nulla che ci faccia pensare che Gaia possa aver fatto un gesto esteremo» continua la madre disperata.

La scomparsa

A dare l'allarme della scomparsa di Gaia è stato il fratello che era partito con lei e, trovando la sua felpa su una panchina, è corso dal personale di bordo. Ma le ricerche sono cominciate dopo diverse ore: «Dopo 8 ore, il personale ha cercato nelle stanze, 8 ore....» dice mamma Angela. «La ragazza è stata vista sul porto fino all'1 di notte» ha detto una testimone che ha visto Gaia sul ponte quella notte, prima di tornare in cabina col figlio. Quando la nave arriva a Palermo, i controlli continuano e il giallo s'infittisce. «Voglio chiarimenti, non capisco cosa sia successo».

I video

Nel cellulare di Gaia, gli inquirenti hanno trovato un video selfie, ma non c'è nulla di compromettente. «Le persone non mi vanno a genio... quindi...» è stata l'ultima annotazione di Gaia sul suo cellulare, ma che , secondo la madre non avrebbe un reale riferimento a qualcosa di preciso. Ma,ancora, Gaia aveva provato ad inviare un messaggio all'ex fidanzato, che lei stessa aveva lasciato 3 giorni prima di sparire, scrivendo "Ti amo, scusa per tutto. 3:28 addio (chiamatelo)", che però non avrebbe mai inviato. Cosa significherà questo messaggio? Dove sarà Gaia?

