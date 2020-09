Chi l'ha Visto, Elena è scomparsa a 17 anni più di un mese fa: «È uscita in abito da sera e di nascosto, qualcuno l'ha incontrata?»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Settembre 2020, 23:12

ha 17 anni ed è scomparsa dada più di un mese.nella prima puntata della stagione, dirama le sue foto nella speranza che qualcuno la riconosca. Di lei non si sa niente da settimane e l'ultimo ad averla vista è il fratellino di 14 anni. Quella sera i genitori si sono accorti che non era nella sua camera perché hanno sentito il telefono del papà squillare. «Quando è andato a prendere il cellulare, ha visto che lei non c'era», ha spiegato la mamma.È il 7 agosto ed è l'ora di cena, la ragazza indossa un abito da sera, ruba la borsetta della mamma, prende fogli strappati dall'agendina con i numeri di telefono e si allontana. A casa resta il cellulare, probabilmente perché non poteva recuperarlo in cucina senza attirare l'attenzione dei genitori. Dopo la scomparsa, il pensiero va al fidanzato più grande. Due settimane prima la mamma le aveva proibito di vederlo a causa dei suoi atteggiamenti morbosi.«Non avevo niente in contrario all'inizio. Il problema sono i messaggi che mia figlia riceveva. Lui le proibiva di mettersi i vestiti attillati e ogni volta che usciva doveva mandargli le foto per dire con chi era e come era vestita. Il 26 luglio è venuta da me e mi ha detto "perché abbiamo litigato per uno come questo"», ha raccontato la mamma.All'inizio hanno pensato che fosse scappata per raggiungerlo, ma lui sembra non avere a che fare con la sua scomparsa. La mamma teme il peggio e lancia un appello affinché chi può averla vista si faccia avanti. Ha paura che abbia incontrato qualcuno che le abbia fatto del male. «Ti vogliamo riabbracciare, non viviamo più senza di te», conclude.