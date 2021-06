Chi l'ha visto, Chiara Gualzetti e il criptico post su Instagram: «Vecchi errori mi hanno rovinata...»

Chiara Gualzetti è morta a nemmeno 16 anni, uccisa da un coetaneo - reo confesso - che ha detto di averla ammazzata perché aizzato dai demoni nella sua testa. Ma il sedicenne avrebbe anche detto che è stata la stessa Chiara a chiedergli di ucciderla, e che solo a quel punto quella voce gli ha detto di toglierle la vita. Una versione che secondo la zia di Chiara, intervistata da Chi l'ha visto, non è credibile: «Aveva tanti progetti, faceva tiro con l'arco, andava a scuola. Non può essere che volesse morire», ha detto.

Ma dai social, specchio a volte fedele delle fragilità degli adolescenti, emerge un post criptico della giovane, risalente a qualche tempo fa. Un post (su Instagram) in cui lamenta di «vecchi errori» che le rovinavano la vita, e di prese in giro da parte di qualcuno. Nulla che faccia pensare ad una voglia di togliersi la vita, ma probabilmente un grido d'allarme come accade in tanti ragazzi giovanissimi, specie in questo periodo di pandemia che ha spesso costretto gli adolescenti a non poter uscire di casa.

«Da piccola ero una persona ingenua, ho fatto tanti errori nella vita lo so. Probabilmente non ho ancora una reputazione. Ed in compenso ho tanti nemici… - si legge nel post - Però sto cercando di farmi una vita. Speravo che con l’inizio delle superiori potessi rifarmi una vita con tanti amici e persone che mi vogliono bene, come iniziai a fare alla fine delle medie. Non credevo che i miei vecchi errori un giorno mi avrebbero rovinata. Sono stata stupida, ma ciò non vuol dire che possano continuare a rovinarmi».

E ancora: «So che può essere divertente prendere in giro chi è più debole. Mah… Giocare con la vita degli altri… è pericoloso. Soprattutto se si gioca con una persona come me. Perché sto affrontando i problemi della vita ma non mi sento abbastanza forte per continuare ad affrontare voi… - conclude il post di Chiara - Che mi tormentate da anni con le prese in giro. Vi prego però, per chiunque leggerà ciò che ho scritto… Ditemi cosa ne pensate…».

